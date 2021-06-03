Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19. Распоряжения об изменении формата процесса обучения уже опубликованы на сайте НГЛУ им. Добролюбова.

В частности, на территории университета усиливаются меры безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.

Студентам рекомендовано покинуть общежития вуза не позднее 18 июня.

Преподаватели НГЛУ продолжат вести занятия, но уже в режиме онлайн. Отмечается, что для студентов с ограниченными возможностями здоровья и тех, у кого нет технической возможности продолжить учебу дистанционно, будут организованы очные занятия, с соблюдением мер защиты.

На территории вуза усилят мероприятия по дезинфекции помещений.

Напомним, что за минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 184 случая заражения коронавирусом.