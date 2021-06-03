НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Нижегородский лингвистический университет переходит в режим онлайн из-за COVID-19. Распоряжения об изменении формата процесса обучения уже опубликованы на сайте НГЛУ им. Добролюбова.
В частности, на территории университета усиливаются меры безопасности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Сдача экзаменов и защита дипломных работ во время летней сессии будут организованы в дистанционном режиме.
Студентам рекомендовано покинуть общежития вуза не позднее 18 июня.
Преподаватели НГЛУ продолжат вести занятия, но уже в режиме онлайн. Отмечается, что для студентов с ограниченными возможностями здоровья и тех, у кого нет технической возможности продолжить учебу дистанционно, будут организованы очные занятия, с соблюдением мер защиты.
На территории вуза усилят мероприятия по дезинфекции помещений.
Напомним, что за минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 184 случая заражения коронавирусом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+