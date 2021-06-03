Жаркая погода установится в Нижегородской области на текущей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жаркая погода установится в Нижегородской области на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков, укороченная рабочая неделя в Нижегородской области будет теплой и с минимальным количеством осадков.

Так, 15 июня в течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет достигать +27..29°. В среду, 16 июня температура воздуха немного понизится, но будет по-прежнему жарко - до +24..26°. Во второй половине дня также возможен дождь.

17 июня ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров прогреются до +22...24°, ветер северо-западный, умеренный. В пятницу - 18 июня в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью температура воздуха составит +13...15°, днем воздух прогреется до +26..28°.

К выходным ожидается особенно жаркая погода - до +28...30° и без осадков.

Ранее сообщалось, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.

При этом в 2021 году на получение санитарно-эпидемиологических заключений претендовали 15 зон рекреации водных объектов Нижегородской области - именно по стольким объектам были поданы документы в Роспотребнадзор.