Роспотребнадзор назвал семь нижегородских озер, безопасных для купания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьева

Всего семь озер и примыкающих к ним пляжей на территории Нижнего Новгорода и в его окрестностях безопасны для купания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

В ведомстве рассказали, что в 2021 году на получение санитарно-эпидемиологических заключений претендовали 15 зон рекреации водных объектов Нижегородской области - именно по стольким объектам были поданы документы в Роспотребнадзор.

В настоящий момент санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил имеют всего семь территорий: озера Лунское и Пестичное в Сормовском районе, озера ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия на Автозаводе, Первое и Третье озера Щелоковского хутора в Приокском и Советском районах, а также озеро Юрасовское в городе Бор.

С 1 июня еженедельно проводится контроль качества воды и почвы зон зон для купания по микробиологическим показателям, а также раз в месяц - по санитарно-химическим и вирусологическим показателям. Если показатели не соответствуют норме, то на пляжах устанавливаются аншлаги "Купаться не рекомендуется". В Роспотребнадзоре добавили, что данная информация обновляется еженедельно.

В частности, на 4 июня превышения по микробиологическим показателям обнаружены на Мещерском озере (Канавинский район), озере Светлоярском (Сормовский район) и на Третьем озере Щелоковского хутора.

В управление Роспотребнадзора подчеркнули, что заглатывание воды при купании на открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее сообщалось, что 10 пляжей планировали открыть к лету в Нижнем Новгороде. Кроме того, определены четыре территории для массового отдыха и занятий спортом. В Автозаводском и Ленинском районах зоны отдыха расположатся у реки Ока (ул. Фучика и затон им. 25 лет Октября). В Нижегородском районе - на набережной Гребного канала, а в Советском районе - на Втором озере Щелоковского хутора.