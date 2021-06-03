Четыре человека утонули в Нижегородской области в течение дня

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Четыре человека утонули в Нижегородской области в течение одного дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, все четыре происшествия случились 14 июня, в понедельник.
Так, в 11:00 в ведомство поступило сообщение о происшествии на воде в Ветлуге. Из озера Лопатное были извлечены тела 20-летнего молодого человека и 19-летней девушки.
Вечером того же дня поступила информация о гибели 32-летнего мужчины в реке Леметь в Ардатовском районе.
В 19:55 14 июня в региональное МЧС поступило сообщение о гибели в водоеме в Городце 39-летнего мужчины.
Специалисты МЧС призывают население купаться только на официально разрешенных пляжах и
соблюдать правила безопасного отдыха на водоемах.
Напомним, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.
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