Четыре человека утонули в Нижегородской области в течение дня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека утонули в Нижегородской области в течение одного дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, все четыре происшествия случились 14 июня, в понедельник.

Так, в 11:00 в ведомство поступило сообщение о происшествии на воде в Ветлуге. Из озера Лопатное были извлечены тела 20-летнего молодого человека и 19-летней девушки.

Вечером того же дня поступила информация о гибели 32-летнего мужчины в реке Леметь в Ардатовском районе.

В 19:55 14 июня в региональное МЧС поступило сообщение о гибели в водоеме в Городце 39-летнего мужчины.

Специалисты МЧС призывают население купаться только на официально разрешенных пляжах и

соблюдать правила безопасного отдыха на водоемах.

Напомним, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.