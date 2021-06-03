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Культура и отдых

Пять спектаклей – номинантов премии "Золотая Маска" покажут в Нижнем Новгороде

15 июня 2021 15:39  [135] Культура и отдых
Сцена из спектакля Сон в летнюю ночь

Сцена из спектакля Сон в летнюю ночь

Фото: с сайта Нижегородского ТЮЗа

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Золотая Маска" пройдет на сцене Нижегородского театра юного зрителя 23 июня - 25 августа 2021 года. Об этом рассказала генеральный директор фестиваля Мария Ревякина в ходе пресс-конференции 15 июня.

В этом году Нижний Новгород стал одним из 13 городов, на площадке которых покажут четыре спектакля – номинанта Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" разных лет:  Сон в летнюю ночь (Мастерская П.Н. Фоменко ),  Старый дом (Центр драматургии и режиссуры), Дети Солнца (Новосибирский театр "Красный факел"), "Иранская конференция" (Театр Наций)

В нижегородскую программу также вошел новый спектакль Театра наций "Ходжа Насреддин". По словам Марии Ревякиной, эту постановку покажут по просьбе "нижегородских коллег".

"Когда мы определяемся, с какими городами работаем, мы обсуждаем с правительством, что хотелось бы привести в регион. В результате диалога с министерством культуры Нижегородской области мы выбрали спектакли разных театров – номинанты премии разных лет, разных режиссерских почерков", - пояснила генеральный директор фестиваля.

""Хаджа Насреддин" - это новый спектакль с куклами, озвученными нашими замечательными актерами: Евгением Мироновым, Елизаветой Боярской, Константином Хабенским и другими. Интереснейший спектакль для взрослых и детей", - добавила она.

(сцена из спектакля "Старый дом", фото с сайта Нижегородского ТЮЗа)

Также при выборе спектаклей учитывались возможности сцены. Благодаря сцене Нижегородского ТЮЗа в программу вошли два камерных спектакля, где зрители будут сидеть на сцене.

"Показ спектаклей "Золотой маски"– огромное событие для нас. В последний раз такие показы были в Нижнем Новгороде 20 лет назад. В этом году у нижегородцев есть уникальная возможность посетить лучшие спектакли. На многие из них в театрах приобрести билеты очень сложно. Их раскупают моментально. Жители Нижегородской области смогут посмотреть их в своем городе. Мы билеты в продажу выпускаем поточно", - отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

По словам директора Нижегородского ТЮЗа Инны Ванькиной, на сегодняшний день открыта продажа билетов на четыре спектакля. На них уже осталось всего 10-15% билетов. Продажа билетов на спектакль "Иранская конференция" будет запущена в ближайшие дни.

(сцена из спектакля "Дети солнца", фото с сайта Нижегородского ТЮЗа)

Помимо театральных показов в рамках фестиваля запланирована образовательная программа в форматах лекции, диалога и открытой встречи. Нижегородцы смогут принять в ней участие только по предварительной регистрации. Однако, Мария Ревякина отметила, что она будет также транслироваться онлайн.

В ходе пресс-конференции Инна Ванькина и главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев также обратили внимание, что показ на нижегородской сцене общепризнанных спектаклей повысит требовательность зрителя. По их мнению, в результате уровень нижегородского театра подрастет.

"Для театра юного зрителя принимать у себя фестиваль Золотая маска - огромная честь. Знакомиться с лучшими, подружиться с лучшими и для себя определить вектор развития театра – наша основная задача", - сказала Инна Ванькина.

Генеральный директор "Золотой маски", в свою очередь отметила, что даже те самые лучшие волнуются перед фестивалем.

"Мы действительно рады вернуться в Нижний Новгород, встретиться с вашими театрами, вашими зрителями. Мы волнуемся, потому что не знаем, что сейчас любит ваш зритель", - сказала Мария Ревякина

Программа:

Спектакли:

23 и 24 июня – спектакль театра "Мастерская П.Н. Фоменко" - "Сон в летнюю ночь". Режиссер - Иван Поповски (16+);
27 и 28 июня - спектакль театра "Центр драматургии и режиссуры" - "Старый дом". Режиссер - Владимир Панков (16+);
30 июня и 1 июля – спектакль Новосибирского театра "Красный факел" - "Дети Солнца". Режиссер - Тимофей Кулябин (16+);
21 и 22 августа - спектакль Театра Наций - "Ходжа Насреддин". Режиссер - Тимур Бекмамбетов (12+);
24 и 25 августа - спектакль Театра Наций - "Иранская конференция". Режиссер - Виктор Рыжаков (18+).

Лекции:

28 июня (ТЮЗ) - открытая творческая встреча с коллективом театра "Центр драматургии и режиссуры" (12+);
1 июля (Центр театрального мастерства) - диалог режиссера Тимофея Кулябина и театрального критика Антона Хитрова "Что нам делать с Горьким?"(12+).
2 июля (Центр театрального мастерства) - лекция Антона Хитрова "Я сидел на карантине и понял кое-что важное про театр", посвященную современному театру (12+).

СПРАВКА:

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

"Золотая Маска" – российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

В 2021 году фестивали "Золотой Маски" пройдут в Омске, Екатеринбурге, Ульяновске, Новокуйбышевске, Березникове (Пермский край), Салехарде, Петрозаводске, Костомукшах, Череповце, Уфе, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Нижегородская программа проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, фонда президентских грантов, правительства и министерства культуры Нижегородской области. Генеральные партнеры – Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер.

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Теги:
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