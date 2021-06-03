Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 июня 2021 18:09  [1] Нижегородские пользователи мобильного приложения "Активный житель" получат призы за занятия спортом
15 июня 2021 17:34  [79] Строительство детсада в ЖК “Октава” в Ленинском районе идет с опережением графика
15 июня 2021 17:15  [749] Нижегородский минздрав предупредил об опасности штамма вируса “Дельта”
15 июня 2021 16:40  [117] Новые требования к покосу травы планируется внести в правила благоустройства Нижнего Новгорода
15 июня 2021 16:27  [101] Нижегородский водоканал закончил перекладку водопроводов под объектами БКАД
15 июня 2021 16:20  [89] "Нижегородская и Белгородская области – лидеры по внедрению бережливых практик", - Евгений Люлин
15 июня 2021 16:12  [89] Экс-тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев стал послом 800-летия
15 июня 2021 15:50  [102] Президентские гранты на сумму более 71 млн рублей получат проекты нижегородских НКО
15 июня 2021 15:49  [159] Программа бесплатной реабилитации после коронавируса запущена в ПОМЦ
15 июня 2021 15:32  [167] Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария"
Общество

Нижегородские пользователи мобильного приложения "Активный житель" получат призы за занятия спортом

15 июня 2021 18:09  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы, которые пользуются мобильным приложением "Активный житель", смогут получать в добавление к "доброрублям" ценные призы и подарки за занятия спортом - ходьбу, бег и езду на велосипеде. На основе бесплатного мобильного приложения "Активный житель" в регионе стартует новый формат мероприятий для массового спорта – ежемесячные марафоны движения.

Напомним, официальный старт проекту дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 мая 2021 года. Тогда Для нижегородцев начало работу мобильное приложение "Активный житель", которое работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.

"Июньский марафон движения – "Старт 800" - станет частью событийной программы юбилея Нижнего Новгорода. Платформа "Активный житель" позволяет поклонникам здорового образа жизни ставить перед собой новые задачи и получать бонусы за их достижение. Это в полной мере способствует целям национального проекта "Демография". Приглашаю всех присоединяться!" - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, сейчас уже более 2000 человек пользуется приложением "Активный житель".

15 участников марафона, достигших самых высоких результатов тренировок, по итогам июня получат призы и подарки от министерства спорта Нижегородской области. Организаторы будут учитывать пройденную дистанцию в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также достижения в домашних тренировках – ходьбе на месте и беге на месте.

Выбор победителя будет делаться автоматически среди всех пользователей мобильного приложения "Активный житель" по критерию наибольшей дистанции в двигательных тренировках. Для того чтобы узнать свои результаты физической активности, необходимо в приложении зайти в раздел "Рейтинги" / "Личный" на главной странице.

30 июня итоги будут подводиться не только по основным, но и по двум специальным номинациям: "Привет, лето!" – за наибольшую дистанцию пробега среди детей в возрасте от 12 до 18 лет, и для участников разных возрастов в номинации "Активный вечер" – за наибольшую дистанцию по ходьбе в вечернее время (с 20.00). В каждой из специальных номинаций будет определено по три победителя.

Для участия в марафоне движения пользователю необходимо включить режим "Тренировка" и выбрать для себя вид занятия. Режим "Тренировка" также позволит получать дополнительные "доброрубли" за занятия физкультурой и спортом в парках, на набережных, на стадионах и др. (перечень таких площадок указан в разделе "Заработать").

Заработанные "доброрубли" можно потратить на получение скидок примерно по 100 предложениям и подаркам от более 60 партнеров "Активного жителя". А тот, кто сможет пройти или пробежать 21 или 42 км до 30 июня, поборется за главный приз - двухнедельный бесплатный доступ к видеосервису Wink.

"Активный житель" - совместный проект правительства Нижегородской области и ПАО "Ростелеком".

Регистрация в приложении "Активный житель" осуществляется через единую учетную запись с приложением "Карта жителя Нижегородской области". При необходимости можно в два шага пройти процедуру регистрации или восстановления пароля. Потратить накопленные за активность бонусные баллы можно в специальном разделе "Добромаркет". Он располагается на отдельной вкладке приложения.

Напомним, о разработке мобильного приложения "Активный житель" Глеб Никитин сообщил в октябре 2019 года в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое провел глава государства Владимир Путин. Для нижегородцев мобильное приложение "Активный житель" начало работу. Оно работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Спорт
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2021 18:42  [789] "Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за спорт и прогулки", - Глеб Никитин
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph