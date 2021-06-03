Нижегородские пользователи мобильного приложения "Активный житель" получат призы за занятия спортом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы, которые пользуются мобильным приложением "Активный житель", смогут получать в добавление к "доброрублям" ценные призы и подарки за занятия спортом - ходьбу, бег и езду на велосипеде. На основе бесплатного мобильного приложения "Активный житель" в регионе стартует новый формат мероприятий для массового спорта – ежемесячные марафоны движения.

Напомним, официальный старт проекту дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 24 мая 2021 года. Тогда Для нижегородцев начало работу мобильное приложение "Активный житель", которое работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.

"Июньский марафон движения – "Старт 800" - станет частью событийной программы юбилея Нижнего Новгорода. Платформа "Активный житель" позволяет поклонникам здорового образа жизни ставить перед собой новые задачи и получать бонусы за их достижение. Это в полной мере способствует целям национального проекта "Демография". Приглашаю всех присоединяться!" - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, сейчас уже более 2000 человек пользуется приложением "Активный житель".

15 участников марафона, достигших самых высоких результатов тренировок, по итогам июня получат призы и подарки от министерства спорта Нижегородской области. Организаторы будут учитывать пройденную дистанцию в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также достижения в домашних тренировках – ходьбе на месте и беге на месте.

Выбор победителя будет делаться автоматически среди всех пользователей мобильного приложения "Активный житель" по критерию наибольшей дистанции в двигательных тренировках. Для того чтобы узнать свои результаты физической активности, необходимо в приложении зайти в раздел "Рейтинги" / "Личный" на главной странице.

30 июня итоги будут подводиться не только по основным, но и по двум специальным номинациям: "Привет, лето!" – за наибольшую дистанцию пробега среди детей в возрасте от 12 до 18 лет, и для участников разных возрастов в номинации "Активный вечер" – за наибольшую дистанцию по ходьбе в вечернее время (с 20.00). В каждой из специальных номинаций будет определено по три победителя.

Для участия в марафоне движения пользователю необходимо включить режим "Тренировка" и выбрать для себя вид занятия. Режим "Тренировка" также позволит получать дополнительные "доброрубли" за занятия физкультурой и спортом в парках, на набережных, на стадионах и др. (перечень таких площадок указан в разделе "Заработать").

Заработанные "доброрубли" можно потратить на получение скидок примерно по 100 предложениям и подаркам от более 60 партнеров "Активного жителя". А тот, кто сможет пройти или пробежать 21 или 42 км до 30 июня, поборется за главный приз - двухнедельный бесплатный доступ к видеосервису Wink.

"Активный житель" - совместный проект правительства Нижегородской области и ПАО "Ростелеком".

Регистрация в приложении "Активный житель" осуществляется через единую учетную запись с приложением "Карта жителя Нижегородской области". При необходимости можно в два шага пройти процедуру регистрации или восстановления пароля. Потратить накопленные за активность бонусные баллы можно в специальном разделе "Добромаркет". Он располагается на отдельной вкладке приложения.

Напомним, о разработке мобильного приложения "Активный житель" Глеб Никитин сообщил в октябре 2019 года в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое провел глава государства Владимир Путин. Для нижегородцев мобильное приложение "Активный житель" начало работу. Оно работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.