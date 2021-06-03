"Принципы бережливого производства активно проникают во все сферы нашей жизни", - Евгений Люлин Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

В региональном парламенте 15 июня 2021 года состоялась защита тематических проектов "Повышение эффективности деятельности Законодательного собрания Нижегородской области" в рамках Всероссийского форума "Производительность 360".

В мероприятии приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин, заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина, председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова, руководитель объединенного проектного офиса Нижегородской области и ГК "Росатом" по внедрению производственных систем и развитию бережливых технологий Алексей Мещеряков, депутаты, представители правительства и сотрудники аппарата регионального парламента.

В аппарате Законодательного собрания действует пять рабочих групп и одна рабочая группа – среди депутатов, реализуются 10 проектов. В рамках мероприятия состоялись защиты проектов, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях" и другие.

Так, планируется, что процесс принятия главного финансового закона Нижегородской области – областного бюджета – будет оптимизирован уже в следующем созыве регионального парламента. Кроме того, депутатская группа работает над сокращением сроков прохождения документов, разрешающих использование средств из фонда поддержки территорий. Благодаря использованию электронного документооборота планируется в три раза сократить сроки прохождения документов. Оптимизирован процесс обработки обращений граждан.

"Принципы бережливого производства всё активнее проникают во все сферы нашей жизни, делая её эффективнее, разумнее, комфортнее. Программа "Эффективный регион" реализуется в Нижегородской области с конца 2017 года в сотрудничестве с государственной корпорацией "Росатом". Создан и активно работает центр повышения компетенций по семи основным направлениям: промышленность, сельское хозяйство, строительство, образование, медицина, социальная защита, государственное и муниципальное управление. В Заксобрании Нижегородской области проект реализуется с конца 2020 года. По сути, мы стали одним из первых региональных парламентов в стране, где в работу были внедрены бережливые технологии. К настоящему времени по всем направлениям достигнуты серьезные результаты, накоплен большой опыт, но есть и серьезные перспективы для роста. Я хотел бы выделить очень важное направление – работу с обращениями граждан через социальные сети. Важно, чтобы на свое обращение человек получал быстрый и квалифицированный ответ. Мы начинаем большую работу по совершенствованию деятельности Законодательного собрания, и эта работа будет постоянно продолжаться", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Белгородская область, как и Нижегородская, стала участником программы эффективный регион. Важно внедрять бережливые технологии и в исполнительной власти, и на законодательном уровне. Это позволяет работать более быстро и эффективно. Сегодня, приехав в Нижегородскую область, мы видим, что здесь были оптимизированы такие процессы, которые мы еще не изменили. То есть мы ещё не использовали те возможности, которые уже использовала Нижегородская область. Такой обмен опытом обогащает и дает новое направление развития. Теперь мы ждем нижегородцев к себе, чтобы показать свои новые наработки", - отметила председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова