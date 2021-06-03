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Общество

Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области в связи с жарой

16 июня 2021 13:45  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области в связи с жарой. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, днем 16 июня по юго-востоку Нижегородской области ожидается жара до +30…+32°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, а именно природных пожаров.

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, возможно распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Ранее сообщалось, что в целом жаркая погода ожидается в регионе в течение всей сокращенной рабочей недели.

17 июня ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров прогреются до +22...24°, ветер северо-западный, умеренный. В пятницу - 18 июня в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода.

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Теги:
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