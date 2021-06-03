Подполковника МВД в Арзамасе задержали за получение взятки

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НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева
Сотрудники УФСБ по Нижегородской области 15 июня 2021 года задержали с поличным при получении взятки начальника отдела кадров ОМВД России по г. Арзамасу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник информагентства, начальник отдела, используя свое служебное положение, вымогал 80 000 рублей с сотрудника ОГИБДД по г. Арзамасу.
Ранее инспектор получил травму при непосредственном исполнении своих должностных обязанностей, и ему была положена страховая выплата. Начальник отдела кадров потребовал от подчинённого с ним поделиться, поскольку занимался оформлением бумаг. Но потерпевший решил сообщить о вымогательстве в соответствующую инстанцию. В результате в момент передачи денег руководителя отдела кадров задержали оперативники.
СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Напомним, в Нижнем Новгороде произошло ещё одно громкое задержание: в коммерческом подкупе обвиняется начальник отдела АО "Судостроительный завод "Волга".
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