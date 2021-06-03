Курение кальянов в общественных местах запретили в Нижегородской области

Курение кальянов в общественных местах и предоставление соответствующих услуг запретили в Нижегородской области. Данные изменения были внесены губернатором региона Глебом Никитиным в указ "О введении режима повышенной готовности".
"Уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов, особенно в период пандемии. Поступает немало жалоб от граждан. Теперь у правоохранителей и уполномоченных структур будет эффективный правовой инструмент для того, чтобы воздействовать на это", - сказал губернатор.
Изменения вступают в силу с 20 июня.
Напомним, что в 2020 году курение кальяна было запрещено в заведениях общественного питания на федеральном уровне.
Отметим, что деятельность кальянных в Нижегородской области по-прежнему приостановлена.
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