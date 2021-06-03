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Общество

Лишние провода уберут еще с 71 улицы Нижнего Новгорода

17 июня 2021 11:43  [98] Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

В Нижнем Новгороде 71 улица включена в проект "Чистое небо". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о деятельности регионального правительства за 2020 год.

"Это совершенно новый проект, такого в Нижнем Новгороде еще не было. В рамках этого проекта планируется убрать под землю провода и заменить световые опоры. Пилотными для реализации данного проекта является историческая часть Нижнего Новгорода, территория Гребного канала и улица Советская", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, реализация проекта "Чистое небо" началась в конце 2020 года: неисправные гирлянды, не используемые провода и перетяжки были демонтированы на площади Минина и Пожарского и на прилегающих улицах, а также на площади Маркина. Проект "Чистое небо" реализуется в рамках программы "Среда 800".

Напомним, из-за реализации этого проекта возникли проблемы с подключением "Умных остановок". В частности, тех остановок, где есть проблемы с коммуникациями , поскольку власти запретили вести провода верхом, а низом не везде возможно, так как в городе много мест, которые нельзя раскапывать.

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Теги:
800-летие Благоустройство Электроэнергия
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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