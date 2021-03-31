инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2021 16:36  [10] Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде
19 апреля 2021 15:50  [109] Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде смонтируют к июню
19 апреля 2021 15:43  [94] Дума Дзержинска прокомментировала решение по строительству развязки на трассе М-7 "Волга"
19 апреля 2021 15:19  [147] МВД напоминает об административной ответственности при проведении публичных мероприятий
19 апреля 2021 14:31  [152] Наказание за нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области
19 апреля 2021 13:45  [124] Бесплатные экскурсии на электричке пройдут в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля
19 апреля 2021 13:44  [167] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
19 апреля 2021 13:13  [227] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил строительство многоуровневой развязки в Дзержинске на съезде с трассы М7
19 апреля 2021 12:54  [280] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 19 апреля
19 апреля 2021 12:01  [219] Еще у 8 детей в Нижегородской области зафиксированы случаи укуса клещей
Общество

Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде смонтируют к июню

19 апреля 2021 15:50  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде должны быть смонтированы к июню. Об этом сообщил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 19 апреля 2021 года.

На данный момент подключено 307 остановочных павильонов из 334 предусмотренных концессией.

"Не подключены только остановки, где есть проблемы с коммуникациями из-за программы "Чистое небо". Мы запрещаем вести верхом, а низом не везде возможно, так как в городе много мест, которые нельзя раскапывать", - сказал он.

Илья Штокман добавил, что на настоящий момент места установки уже определены, предоставлена необходимая документация.

Напомним, что сроки монтажа павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Потом сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут смонтированы к сентябрю, затем к октябрю прошлого года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года, позднее - до конца I квартала 2021 года.

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концессия Технологии Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph