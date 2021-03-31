Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде смонтируют к июню Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оставшиеся "умные остановки" в Нижнем Новгороде должны быть смонтированы к июню. Об этом сообщил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 19 апреля 2021 года.

На данный момент подключено 307 остановочных павильонов из 334 предусмотренных концессией.

"Не подключены только остановки, где есть проблемы с коммуникациями из-за программы "Чистое небо". Мы запрещаем вести верхом, а низом не везде возможно, так как в городе много мест, которые нельзя раскапывать", - сказал он.

Илья Штокман добавил, что на настоящий момент места установки уже определены, предоставлена необходимая документация.

Напомним, что сроки монтажа павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Потом сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут смонтированы к сентябрю, затем к октябрю прошлого года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года, позднее - до конца I квартала 2021 года.

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд рублей.