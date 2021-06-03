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Дополнительные ограничения для электросамокатов планируется ввести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области на заседании парламента 17 июня.
В частности, депутат Леонид Гойхман спросил об отношении главы региона к деятельности операторов по аренде самокатов. Он выразил обеспокоенность ростом случаев аварий с участием электросамокатов в столице ПФО и других российских городах.
На это Глеб Никитин отметил, что в отношении операторов электросамокатов будут введены определенные ограничения. Планируется, что они затронут центр города и набережные. В ближайшее время будет принято решение на уровне правительства региона.
Ранее сообщалось, что самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде.
В ближайшее время в регионе установят пять электрозарядных станций, которые начнут работать уже 10 июня. До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.
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