Дополнительные ограничения для электросамокатов планируется ввести в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Дополнительные ограничения для электросамокатов планируется ввести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области на заседании парламента 17 июня.

В частности, депутат Леонид Гойхман спросил об отношении главы региона к деятельности операторов по аренде самокатов. Он выразил обеспокоенность ростом случаев аварий с участием электросамокатов в столице ПФО и других российских городах.

На это Глеб Никитин отметил, что в отношении операторов электросамокатов будут введены определенные ограничения. Планируется, что они затронут центр города и набережные. В ближайшее время будет принято решение на уровне правительства региона.

Ранее сообщалось, что самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде.

В ближайшее время в регионе установят пять электрозарядных станций, которые начнут работать уже 10 июня. До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.