Время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Время бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде будет увеличено. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, депутаты парламента в ходе заседания 17 июня приняли в первом чтении изменения в региональный закон "Об организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области".

Законопроектом предусматривается увеличение периода времени бесплатного пользования платными парковками в будние дни на один час (с 20:00 до 08:00). Напомним, что до нововведений это время было с 21:00 до 08:00.

Еще одно изменение закрепляет право бесплатного пользования платной парковкой в течение первых 15 минут. Также предусматривается выделение на платных парковках мест для бесплатной стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами (перевозящих инвалидов).

Кроме того, законопроектом устанавливается право бесплатного пользования платной парковкой владельцами электромобилей.

Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения для электросамокатов планируется ввести в Нижнем Новгороде.

Эти ограничения затронут центр города и набережные. В ближайшее время будет принято решение на уровне правительства региона.