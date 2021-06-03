Александр Кержаков станет главным тренером ФК "НН" Спорт

Александр Кержаков Фото: из соцсети ВКонтакте, Александр Кержаков

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Футболист Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, объявление о его назначении будет сделано в ближайшее время.

Сейчас Александр Кержаков уже находится в Нижнем Новгороде и знакомится с командой.

Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи". До того, как возглавить "Томь", Александр Кержаков не имел тренерского опыта на клубном уровне.

Напомним, что бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов был уволен с этого поста в начале мая 2021 года. С тех пор обязанности тренера исполнял Антон Хазов.