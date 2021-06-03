Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
17 июня 2021 12:30  [48] Александр Кержаков станет главным тренером ФК "НН"
16 июня 2021 18:10  [250] Территорию стадиона "Красная Этна" начали освобождать от аварийных построек
16 июня 2021 11:40  [351] Стало известно, когда ЦСКА, "Рубин" и "Зенит" приедут в Нижний Новгород в рамках РПЛ сезона 2021-2022
15 июня 2021 19:33  [489] Футбольный матч Россия-Финляндия и концерт группы "Братья Грим" можно будет увидеть на площадке "Спорт Порт" 16 июня
15 июня 2021 18:22  [313] Турнир по футболу среди дворовых команд состоялся в Дзержинске
15 июня 2021 14:55  [329] Нижегородские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по художественной гимнастике 9 медалей
13 июня 2021 11:27  [474] Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля
12 июня 2021 14:00  [501] Евгений Люлин принял участие в открытии "Аллеи спорта" в Дзержинске
10 июня 2021 19:35  [803] Трансляцию Чемпионата Европы по футболу покажут на площадке "Спорт Порт" около нижегородского стадиона
09 июня 2021 15:23  [623] Нижегородская телебашня будет показывать счет матчей Чемпионата Европы по футболу в режиме онлайн
Спорт

Александр Кержаков станет главным тренером ФК "НН"

17 июня 2021 12:30  [48] Спорт
Александр Кержаков

Александр Кержаков

Фото: из соцсети ВКонтакте, Александр Кержаков

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Футболист Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, объявление о его назначении будет сделано в ближайшее время.

Сейчас Александр Кержаков уже находится в Нижнем Новгороде и знакомится с командой.

Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи". До того, как возглавить "Томь", Александр Кержаков не имел тренерского опыта на клубном уровне.

Напомним, что бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов был уволен с этого поста в начале мая 2021 года. С тех пор обязанности тренера исполнял Антон Хазов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Спорт Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph