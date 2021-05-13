Александр Кержаков
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Футболист Александр Кержаков может стать главным тренером ФК "Нижний Новгород". Такую информацию Матч ТВ озвучил генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов.
Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи", однако в прошедшую субботу заявил, что покидает команду. До того, как возглавить "Томь", Александр Кержаков не имел тренерского опыта на клубном уровне.
Бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов уволен с этого поста в начале мая 2021 года. Исполняющим обязанности на концовку сезона стал Антон Хазов, который уже работал в составе команды.
Равиль Измайлов пояснил, что сейчас ФК "Нижний Новгород" ищет тренера на постоянной основе.
"Мы находимся в поиске тренера. У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В этом листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера. Понимаете, мы только вчера получили новость, что мы в премьер-лиге. Мы только сегодня начали выстраивать стратегическую задачу на сезон", - рассказал директор клуба.
Источник РИА Новости пояснил, что видеть Александра Кержакова на тренерском мостике футбольного клуба "Нижний Новгород" - желание губернатора региона Глеба Никитина.
Напомним, что Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.
В ходе подписания соглашения Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о строительстве новых футбольных объектов в Нижегородской области, а также о создании новых нижегородских профессиональных футбольных клубов.
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