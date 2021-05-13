Александр Кержаков может стать главным тренером ФК "Нижний Новгород" Спорт

Александр Кержаков Фото: Страница ВК Александра Кержакова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Футболист Александр Кержаков может стать главным тренером ФК "Нижний Новгород". Такую информацию Матч ТВ озвучил генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов.

Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи", однако в прошедшую субботу заявил, что покидает команду. До того, как возглавить "Томь", Александр Кержаков не имел тренерского опыта на клубном уровне.

Бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов уволен с этого поста в начале мая 2021 года. Исполняющим обязанности на концовку сезона стал Антон Хазов, который уже работал в составе команды.

Равиль Измайлов пояснил, что сейчас ФК "Нижний Новгород" ищет тренера на постоянной основе.

"Мы находимся в поиске тренера. У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В этом листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера. Понимаете, мы только вчера получили новость, что мы в премьер-лиге. Мы только сегодня начали выстраивать стратегическую задачу на сезон", - рассказал директор клуба.

Источник РИА Новости пояснил, что видеть Александра Кержакова на тренерском мостике футбольного клуба "Нижний Новгород" - желание губернатора региона Глеба Никитина.

Напомним, что Глеб Никитин 12 мая 2021 года подписал дополнительное соглашение межу правительством региона, Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом о развитии футбола.

В ходе подписания соглашения Глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о строительстве новых футбольных объектов в Нижегородской области, а также о создании новых нижегородских профессиональных футбольных клубов.