"Создание научно-технологической экосистемы - драйвер будущего развития Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в отчете о деятельности регионального правительства за 2020 год 17 июня сообщил депутатам Законодательного собрания о развитии научного потенциала региона.

"Создание научно-технологической экосистемы - драйвер будущего развития Нижегородской области. Созданный в регионе в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука" Научно-образовательный центр (НОЦ) на сегодняшний день обеспечивает сопровождение более 220 проектов. Участниками центра являются 29, а партнерами - 70 научных, образовательных и коммерческих организаций - в основном российских, прежде всего нижегородских, но расширение партнерских связей идет и в международном направлении, в частности, с Германией и Кореей", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что часть проектов НОЦ уже вышла на российский рынок, и в планах - организация экспортных поставок.

"Это уникальные разработки российских ученых в области химии, эпидемиологии, волоконно-оптических технологий, управления беспилотными летательными аппаратами, цифрового управления и защиты электрических сетей, нашедшие применение в различных отраслях экономики", - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что ключевыми ограничениями для создания новых технологий являются высокие инвестиционные риски и нехватка инфраструктуры для инновационных стартапов, поэтому следующим шагом в развитии инновационной экосистемы региона является формирование инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина». Он станет одной из площадок локализации инновационных проектов, реализуемых в рамках НОЦ.

"В "Квантовой долине" будут созданы лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования. Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми передовыми дорогостоящими технологиями", - сказал Глеб Никитин.

Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: это цифровые, в том числе квантовые технологии; инновационные компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

"Участники проекта ИНТЦ получат право на ряд льгот и преференций: освобождение от налога на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество, пониженные страховые взносы и так далее. Проект получил одобрение президента Российской Федерации Владимира Путина", - отметил Глеб Никитин.

Создать ИНТЦ "Квантовая долина" в Нижегородской области планируется в 2024-2025 году.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал парламентариям о реализации инвестиционных проектов в регионе.