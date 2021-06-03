"Создание и развитие делового и инвестиционного климата – один из приоритетов деятельности правительства", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в отчете о деятельности регионального правительства за 2020 год 17 июня сообщил депутатам Законодательного собрания о реализации инвестиционных проектов.

"Наполняемость бюджета, а, следовательно, и ресурсы для дальнейшего развития региона зависят от состояния экономики, от тех возможностей, которые созданы на территории области для предпринимательской инициативы и инвестиционной деятельности. Создание и развитие делового и инвестиционного климата – один из приоритетов деятельности правительства", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области сообщил, что в 2020 году в регионе заработала особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин", приоритетными направлениями деятельности которой являются химия и фармация. Сейчас рассматривается вопрос расширения территории ОЭЗ, в том числе создание "Технопарка Н2О" для размещения малотоннажных химических производств.

"Целью проекта по созданию технопарка является также привлечение стартапов в разработку инновационных, технико-внедренческих решений на стыке химии, экологии и цифровых технологий", - уточнил глава региона.

Он отметил, что продолжают действовать три территории опережающего социально-экономического развития, нацеленные на исключение монопрофильности экономики населенных пунктов, где они созданы, – в Володарске, Решетихе, Сарове. В 2020 году в ТОСЭР зарегистрировано восемь новых предприятий. Объем планируемых инвестиций действующих резидентов ТОСЭР превышает 2,8 млрд рублей, планируется создание 830 новых рабочих мест.

"Расширяет свою деятельность Корпорация развития Нижегородской области, которая является точкой привлечения на территорию региона российских и зарубежных потенциальных инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов. В 2020 году 4 инвестиционных проекта успешно завершено введением в эксплуатацию производств, общий объем инвестиций по ним составил 6,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию уже 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 21 миллиард рублей и количеством созданных рабочих мест - порядка 2 000", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что для комфортной работы в регионе инвесторов был создан институт инвестиционных уполномоченных, который в 2020 году показал хорошую результативность: около 300 предпринимателей, обращавшихся к инвестиционным уполномоченным, реализовали свои новые проекты или расширили имеющийся бизнес.

"Условия для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности оценивается Агентством стратегических инициатив в рамках Национального рейтинга инвестклимата. В рейтинге 2021 года Нижегородская область заняла 6-е место, поднявшись с 18-го, которое занимала год назад. Особенно приятно, что предприниматели высоко оценивают качество регионального законодательства по защите и поддержке инвесторов, работу каналов прямой связи инвестора с руководством региона, меры государственной финансовой поддержки, консультационные и образовательные услуги малому предпринимательству. По этим критериям Нижегородская область входит в группу А – группу регионов-лидеров", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что существенно удобнее для бизнеса стали процессы получения разрешений на строительство, подключения к электросетям, получения арендных площадей и размещения в бизнес-инкубаторах и технопарках. По этим показателям область переместилась с более низких позиций в группу В.

"Вместе с тем далеко не все устраивает предпринимателей из числа факторов, оцениваемых в рамках рейтинга, поэтому работа по этим направлениям будет усилена", - заявил Глеб Никитин.

Кроме того, регион включился в качестве пилота в реализацию новой инициативы "Fast Track для инвестиций в регионах", в рамках которой предусматривается разработка и внедрение единого стандарта сопровождения инвестиционных проектов для федеральных и региональных органов власти. Этот проект будет реализован на федеральной инвестиционной IT-платформе с широким набором сервисов для инвесторов.