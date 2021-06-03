Авиасообщение с 44 странами открыто в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

По данным на 17 июня, прямое авиасообщение России открыто с 44 странами. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе пресс-конференции 17 июня 2021 года.

Он назвал список стран, куда разрешены авиаперелеты: Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Великобритания, Венесуэла, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Исландия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Ливан, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, ОАЭ, Португалия, Республика Белоруссия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Финляндия, Хорватия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Осетия, Япония.

В частности, из аэропорта "Стригино" авиасообщение открыто по следующим направлениям: Азербайджан (Баку), Киргизия (Бишкек, Ош), ОАЭ (Дубай, Шарджа), Таджикистан (Душанбе), Армения (Ереван), Египет (Каир), Кипр (Ларнака, Пафос), Тунис (Монастир), Узбекистан (Фергана), Белоруссия (Минск).

"В ближайшее время планируется открытие еще одного направления - в Грецию (Ираклион)", - сказал Сергей Малов.

При этом он отметил, что не все страны, с которыми открыто авиасообщение принимают туристов. Многие из них пускают россиян только при определенных обстоятельствах (состояние здоровья, обучение, работа, визит к близким родственникам и т.д.). Эти граждане вносятся в специальные списки для въезда на территорию страны.

Представитель МИД рассказал, что прочитать информацию об ограничениях можно на сайте министерства иностранных дел или в официальном приложении "Зарубежный помощник". В нем собрана вся актуальная информация о "ковидных" ограничениях. Кроме того, в приложении содержится информация о дипломатических консульских учреждениях и представительствах российских структур (Ростуризм, МЧС, Россотрудничество) в разных странах, куда нижегородцы могут обратиться за консультацией или помощью. Через приложение россиянам также можно сообщить о себе в случае экстренной ситуации.

"Где-то есть комендантский час. Я не совсем понимаю, зачем куда-то ехать, где в 21 час все закрывается. Где рестораны, пляжи закрыты. Смысл такого отдыха, когда ни с познавательной точки зрения, ни с гастрономической ничего не увидишь. Где нет ограничений, вакцинируйтесь и езжайте, пожалуйста", - высказал свое мнение Сергей Малов.

Также он напомнил про необходимость при путешествии иметь ПЦР-тест сроком действия не менее 72 часов с момента вылета и для тех, у кого есть, документ, подтверждающий вакцинацию. Во многих странах требуется дополнительный ПЦР-тест.

"И, конечно, нужно соблюдать индивидуальные средства защиты – маски, постоянно обрабатывать руки", - подчеркнул Сергей Малов.

Напомним, по мнению Сергей Малова, в ближайшее время международные границы не будут закрыты.