"Я думаю, до закрытия международных границ в ближайшее время не дойдет", - Сергей Малов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Я думаю, что до таких серьезных ограничительных мер как закрытие международных границ в ближайшее время не дойдет", - сказал представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе пресс-конференции 17 июня 2021 года.

"Но это будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусом", - добавил он.

Он отметил, что в зарубежных странах сейчас разная ситуация с распространением коронавируса. Например, в странах Латинской Америки, Африки, многих европейских странах, США очень сложная ситуация по ковиду. Там циркулируют новые штаммы вируса. Во многих странах введены очень жесткие ограничения, и за их нарушение предусмотрены большие штрафы.

"У нас тоже, к сожалению, ситуация лучше не становится. Мы видим тенденцию увеличения заболевания коронавирусом по стране в целом и Нижегородской области в частности. Пока COVID-19 идет волнами, в данный момент не самый лучший период", - сказал он.

Отметим, что сейчас авиасообщение России открыто с 44 странами.

"Что касается въездов, выездов, граждане сами должны принимать решения, как им поступать. Я предложил бы не планировать зарубежных поездок, чтобы себя и членов своей семьи уберечь от возможного заражения коронавирусом. Это аэропорт – большие скопления людей, другие страны - другие штаммы. Тем, кто все-таки решится, я рекомендую обязательно пройти вакцинацию. Прививки нам дают высокую степень гарантии и защиты", - заключил Сергей Малов.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области недавно сообщил о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть, сообщил Мелик-Гусейнов.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском. Глава регионального Минздрава предупредил, что широкое распространение получил индийский штамм Delta Covid.

В связи с этим в регионе были введены новые ограничения. Так, в Нижегородской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Посещение массовых мероприятий теперь возможно при наличии сертификата прививки, отрицательного результата ПЦР или результата исследования на наличие антител. Нижегородские предприятия обязали перевести работников на "удаленку". Также новые ограничения введены для жителей Нижегородской области, работающих с детьми.