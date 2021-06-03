Выборы депутатов Заксобрания Нижегородской области пройдут 19 сентября

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Выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Согласно информации, 17 июня на заседании регионального парламента было принято постановление "О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Нижегородской области".
Отмечается, что выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами депутатов Госдумы.
В новом созыве, как и в предыдущем, в состав областного парламента будут избираться 50 депутатов: 25 – по одномандатным округам, 25 парламентариев – по партийным спискам.
"Данное постановление принято в обозначенные областным уставом сроки. В соответствии с ним, выборы назначаются постановлением регионального парламента в срок не ранее, чем за 100 дней до дня голосования, и не позднее, чем за 90 дней до этой даты", - отметил председатель ЗС НО Евгений Люлин.
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