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Политика

Выборы депутатов Заксобрания Нижегородской области пройдут 19 сентября

17 июня 2021 14:04  [56] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выборы депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, 17 июня на заседании регионального парламента было принято постановление "О назначении выборов депутатов Законодательного собрания Нижегородской области".

Отмечается, что выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами депутатов Госдумы.

В новом созыве, как и в предыдущем, в состав областного парламента будут избираться 50 депутатов: 25 – по одномандатным округам, 25 парламентариев – по партийным спискам.

"Данное постановление принято в обозначенные областным уставом сроки. В соответствии с ним, выборы назначаются постановлением регионального парламента в срок не ранее, чем за 100 дней до дня голосования, и не позднее, чем за 90 дней до этой даты", - отметил председатель ЗС НО Евгений Люлин.

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Теги:
Выборы Законодательное собрание
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