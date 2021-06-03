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Общество

Четыре ОКН передают в собственность Нижегородской области для реконструкции

17 июня 2021 18:02  [91] Общество
ул. Малая Ямская,29

ул. Малая Ямская,29

Фото: с сайта google/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям поддержали передачу помещений в четырех объектах культурного наследия в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании 17 июня 2021 года.

Речь идет о передаче 17 нежилых помещений в зданиях по адресам: ул. Шевченко, д.14, ул. Малая Ямская, д.29А, ул. Малая Ямская, д.25/18, ул. Сергиевская, д.15. Общая площадь передаваемого недвижимого имущества составляет 284,4 кв. м. В дальнейшем, они будут по документам объединены в здания.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, правительством Нижегородской области запланирована реконструкция данных ОКН.

Также было принято решение о направлении в министерство имущественных и земельных отношений предложения о передаче в региональную собственность трехэтажного здания доходного дома начала XX века на улице Заводской парк вместе с земельным участком. 

По словам Светланы Помпаевой, в бюджете города не предусмотрены средства на консервацию и содержание ОКН по стандартам, установленным федеральным законодательством. 

Напомним, в апреле 2020 года 21 дом на территории Старого Нижнего стал объектом культурного наследия (ОКН). В единый государственный реестр были включены следующие дома: ул.Короленко, 9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40; ул.Новая, 20А, 22, 22А, 23 и 55а; ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б) и Студеная, 45а; а также главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6).

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Теги:
Городская дума Объекты культурного наследия Реставрация
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