Роспотребнадзор не рекомендует купаться на одном из озер Щелоковского хутора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не рекомендует купаться на одном из озер Щелоковского хутора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в настоящее время санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил имеют 12 зон рекреации из 15.

Речь идет о следующих территориях: озера Лунское и Пестичное в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, озера ПКиО II очереди по проспекту Молодежный и парка имени 777-летия г. Нижнего Новгорода, Первое и Третье озера Щелоковского хутора в Приокском и Советском районах города Нижнего Новгорода, озеро Юрасовское в городе Бор, озеро Сортировочное (пляж "Березовая роща" и Больничное в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, озеро Верхнее города Семёнов, пляжи "Беленький песочек" и "Верхний пруд" в г.о.г. Выкса.

По состоянию на 16 июня на Третьем озере Щелоковского хутора выявлены превышения по микробиологическим показателям.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор назвал семь нижегородских озер, безопасных для купания.