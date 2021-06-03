Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 19 июня

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В Нижнем Новгороде 19 июня на весь день временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 19 июня. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.
Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в администрации города.
Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого выступит Леонид Агутин и пройдёт фейерверк. Проход на место мероприятия будет осуществляться строго по спецпропускам, которые можно будет получить на точках выдачи с 10:00 до 22:00. Для этого нужно будет предъявить ряд документов.
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