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Общество

Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 19 июня

18 июня 2021 13:58  [148] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 19 июня на весь день временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 19 июня. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в администрации города.

Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого выступит Леонид Агутин и пройдёт фейерверк. Проход на место мероприятия будет осуществляться строго по спецпропускам, которые можно будет получить на точках выдачи с 10:00 до 22:00. Для этого нужно будет предъявить ряд документов.

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Теги:
Нижневолжская набережная Транспорт Фестиваль
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