Концерт Агутина и фейерверк на Нижневолжской набережной 19 июня смогут посетить только нижегородцы со спецподтверждениями Культура и отдых

Фото: "Пиротехнические дворы Петергофа"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Допуск на фестиваль "Столица закатов" 19 июня будет осуществляться строго по специальным подтверждениям. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На ближайший фестиваль форма подтверждения будет выдаваться в виде специальных браслетов. Их можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной по маршруту движения пешеходных потоков: напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» (2 пункта), с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта), на площади Маркина (4 пункта) и напротив ресторана "Плакучая ива" (1 пункт). Точки выдачи в субботу 19 июня - в день фестиваля - будут работать с 10:00 до 22:00.

На последующие мероприятия, согласно изменениям в указ губернатора Нижегородской области от 16.06.2021 №83, разрабатывается "универсальный документ посетителя мероприятий".

Условиями получения подтверждения является оригинал или QR-код с поратла госуслуг одного из нижеперечисленных документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19;

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);

- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

В случае отсутствия документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест в пунктах напротив "Маяка" и "Плакучей ивы". Они также будут работать 19 июня с 10:00 до 22:00. За экспресс-тест придётся заплатить 1 250 рублей, срок его действия - 72 часа. Результат будет готов в течение 10 минут. Отмечается, что оплата за услугу возможна только бесконтактным способом. Если тест будет отрицательный - то тут же будет выдан браслет на проход.

Организаторы также напомнили, что общая численность единовременного пребывания зрителей на фестивале"Столица закатов" ограничивается вместимостью площадки. Это значит, что попасть туда смогут, возможно, не все желающие.

Мероприятия фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартовали 12 июня, и теперь каждую субботу нижегородцы и гости города смогут не только встретить закат на набережной, но и посетить несколько концертов и насладиться фейерверком от лучших пиротехнических команд страны.

19 июня на Нижневолжской набережной выступят Леонид Агутин и нижегородские музыканты: группа The Diamonds, а также DJ Topchy.

Фейерверк запустит одна из старейших пиротехнических фирм России - "Пиротехнические дворы Петергофа" из Санкт-Петербурга. Команда является победителем многих международных и российских фестивалей фейерверков

Программа второго дня фестиваля "Столица закатов":

19:00 – The Diamonds (Нижний Новгород);

20:15 – DJ Topchy (Нижний Новгород);

21:15 – Леонид Агутин;

22:30 – фейерверк.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.