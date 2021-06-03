Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде можно посетить лишь со спецбраслетами Культура и отдых

Леонид Агутин Фото: сайт музыканта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде можно посетить лишь со спецбраслетами. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в связи с ограничением на посещение массовых мероприятий доступ на концерт Леонида Агутина и нижегородских музыкантов: группа The Diamonds, а также DJ Topchy 19 июня будет ограничен.

Подтверждения можно будет получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков. Пункты начнут работать с 10:00 19 июня.

Условиями получения подтверждения являются:

o сертификат профилактической прививки от COVID-19;

o отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);

o отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней);

o результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

Также обязательным для получения подтверждения является предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорта, водительского удостоверения или иного действительного документа).

Время работы пунктов выдачи подтверждений 19 июня - с 10.00 до 22.00. Они расположатся вдоль Нижневолжской набережной:

- напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк" (2 пункта);

- с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта);

- на площади Маркина (4 пункта);

- напротив ресторана "Плакучая ива" (1 пункт).

Сдать экспресс-тест можно будет и на месте.