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Культура и отдых

Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде можно посетить лишь со спецбраслетами

18 июня 2021 15:02  [1] Культура и отдых
Леонид Агутин

Леонид Агутин

Фото: сайт музыканта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде можно посетить лишь со спецбраслетами. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в связи с ограничением на посещение массовых мероприятий доступ на концерт Леонида Агутина и нижегородских музыкантов: группа The Diamonds, а также DJ Topchy 19 июня будет ограничен.

Подтверждения можно будет получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков. Пункты начнут работать с 10:00 19 июня.

Условиями получения подтверждения являются:
o сертификат профилактической прививки от COVID-19;
o отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);
o отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней);
o результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

Также обязательным для получения подтверждения является предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорта, водительского удостоверения или иного действительного документа).

Время работы пунктов выдачи подтверждений 19 июня - с 10.00 до 22.00. Они расположатся вдоль Нижневолжской набережной:
- напротив здания бывшей швейной фабрики "Маяк" (2 пункта);
- с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта);
- на площади Маркина (4 пункта);
- напротив ресторана "Плакучая ива" (1 пункт).

Сдать экспресс-тест можно будет и на месте.

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Теги:
Концерты Коронавирус
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