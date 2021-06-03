Ограничение на посещение массовых мероприятий введено в Нижегородской области

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В Нижегородской области ограничивается доступ на массовые мероприятия. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Изменения вступают в силу с 18 июня 2021 года.
Согласно новым требованиям организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов:
- сертификата профилактической прививки от COVID-19;
- отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней);
- для несовершеннолетних лиц - результатов экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней);
- результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);
- "универсального документа посетителя мероприятий" (этот документ, с помощью которого можно будет подтвердить наличие необходимых справок, можно будет получить после 21 июня).
Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий, подчеркнули в правительстве.
"Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий", - отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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