Опасная жара накроет Нижегородскую область с 19 по 24 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций до 24 июня 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в субботу и воскресенье - 19 и 20 июня - местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жаркая погода с температурой до 30-32°С. А вот на следующей неделе - в период с 21 по 24 июня - в большинстве районов наступит жара 30-34°С.

В связи с этим в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных в том числе с возникновением природных пожаров. Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Кроме того, в МЧС напомнили о запрете посещения лесов в период чрезвычайной пожароопасности и важности соблюдать меры противопожарной безопасности.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Нижнем Новгороде и окрестностях 12 зон рекреации из 15 имеют санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил. А вот на Третьем озере Щелоковского хутора выявлены превышения по микробиологическим показателям: купаться там не рекомендуется.