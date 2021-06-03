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Общество

Нижегородский кремль украсил обложку журнала National Geographic Traveler

18 июня 2021 17:40  [49] Общество

Фото: National Geographic Traveler

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Обложку летнего выпуска журнала National Geographic Traveler украсила фотография Нижегородского кремля. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

National Geographic Traveler – самое авторитетное издание о путешествиях, основное внимание в котором уделяется как подробному разбору популярных среди туристов стран, так и советам о посещении экзотических стран.

Уточняется, что центральной темой нового выпуска №79 авторы назвали "800 лет гостеприимства" Нижнего Новгорода.

"То, что в год 800-летия такой бренд, как National Geografic, обратил внимание на Нижний Новгород, показывает, что город становится все более притягательным для туристов, - считает заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович. - На обложке наша главная достопримечательность, Нижегородский кремль, а именно Борисоглебская башня. Уже в августе прогулки по обновленной территории крепости будут доступны для всех. Любоваться легендарным закатом можно будет прямо со стены крепости".

В новом выпуске NGT напечатано несколько материалов о нашем городе. Один из них - большой гид, в котором губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заведующий музеем "Нижегородский кремль" Степан Петушин, известные художники Артём Филатов и Никита Nomerz, архитектурный критик Марина Игнатушко и многие другие рассказывают об особых местах Нижнего Новгорода.

Также на страницах журнала подготовлено несколько туристических маршрутов - по набережным, по гастрономическим точкам, объектам деревянной архитектуры и стрит-арта. Кроме того, читателям предложена карта со всеми возможными площадками для встречи заката в Нижнем Новгороде: их насчитали 18.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития туризма, увеличение туристского потока, а также повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг в сфере гостеприимства.

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Теги:
800-летие Путешествия Туризм
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