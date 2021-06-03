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Происшествия

Студентку из США нашли убитой в Нижегородской области

19 июня 2021 10:41  [38] Происшествия

Студентку из США Кетрин Сироу нашли убитой в Нижегородской области, сообщается на официальном сайте СУ СК России.

В результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено вечером 18 июня волонтерами поисково-спасательных отрядов Нижегородской области.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. Им оказался неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения.

Следственные органы сообщают, что подозреваемый сотрудничает со следствием. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что девушка 15 июня 18:00 вышла из дома в г. Бор и не вернулась. 34-летняя гражданка США Кетрин Сироу училась в магистратура юридического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.

По версии следствия, после того, как девушка вышла из дома, она села в неустановленное пока следствием транспортное средство и направилась в деревню Рекшино Борского района. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было.

Как сообщалось ранее, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела об исчезновении американки на Бору.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". (ч.1 ст.105 УК РФ).

Сейчас организован оперативный штаб по поиску гражданки США Кетрин Сироу, а в поисковой операции задействованы работники правоохранительных органов и добровольцы.

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Теги:
Прокуратура Следственное управление Убийство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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