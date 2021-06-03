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"Жёлтый" уровень опасности объявлен в нижегородских лесах

19 июня 2021 12:36  [84] Общество

"Жёлтый" уровень опасности объявлен в нижегородских лесах.

По данным МКУ "Нижегородское городское лесничество", из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в регионе, желтый уровень пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода.

В настоящее время проводится наземное патрулирование по 13 городским маршрутам, площадь которых составляет почти 400 км. Кроме того, в выходные дни увеличены группы патрулирования, в состав которых входят сотрудники МВД, МЧС и районных администраций.

Ранее сообщалось, что опасная жара накроет Нижегородскую область с 19 по 24 июня.

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций до 24 июня 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в субботу и воскресенье - 19 и 20 июня - местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жаркая погода с температурой до 30-32°С. А вот на следующей неделе - в период с 21 по 24 июня - в большинстве районов наступит жара 30-34°С.

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Теги:
Лесные пожары Пожары ЧС
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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