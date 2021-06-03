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Политика

Глеб Никитин возглавил региональную группу на выборах в Госдуму РФ

19 июня 2021 19:04  [78] Политика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин возглавил региональную группу кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения партии, в нее входят представители Нижегородской и Рязанской областей, Чувашской Республики.

Перед этим Глеб Никитин единственный из глав регионов-секретарей региональных отделений выступил перед участниками Съезда. Он напомнил, что в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, отметил, что страна развивается, идет вперед только тогда, когда развиваются регионы.

"Инфраструктура – не просто термин. Зачастую наши избиратели видят за ним какое-то наукообразие. На самом деле это совершенно конкретные вещи. Это – мосты, развязки, транспорт, связь, жилье, инженерные сети и многое другое. Это то, что делает жизнь людей лучше, меняет ее качество, позволяет развиваться бизнесу. По сути это нервная система страны. Именно поэтому на передний план выходят задачи по снятию инфраструктурных ограничений, характерных, к сожалению, для многих регионов нашей страны", - заявил Глеб Никитин.

К проблемам, с которыми сегодня сталкиваются регионы, он отнес недостаточный уровень инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства, высокую степень износа подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта, а также недостаточно высокий уровень развития и качества дорожной сети.

"Снятие инфраструктурных ограничений по каждому направлению в отдельности и точечно нам представляется неэффективным и не даст ожидаемого эффекта. При этом реализация масштабных и комплексных программ приводит как к кардинальному изменению качества жизни миллионов людей, так и к росту экономик регионов, а в итоге и всей страны. И это – важнейший приоритет деятельности "Единой России". Я думаю, будет правильно, если мы это зафиксируем в документах Съезда и в направлениях программы", - сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области, где уже разработали такую комплексную программу, в нее вошло развитие транспортной инфраструктуры, реформа общественного транспорта, освоение новых территорий для жилищного строительства, развитие и одновременное сохранение исторического центра с созданием не менее 10 тысяч рабочих мест.

"Решающим шагом на пути к достижению наших целей является появление целого набора инструментов, формирующих инфраструктурное меню. В первую очередь, это инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации и финансирование модернизации систем жизнеобеспечения. Здесь хотелось бы от имени всех регионов поблагодарить всех, кто участвовал в запуске этих инструментов, очень быстрой отработке всех аспектов и деталей, необходимых для этого. Например, наша комплексная программа рассчитана до 2026 года. И до 2023 года ее реализовать не представлялось возможным по объективным технологическим причинам. И сегодня Президент озвучил, что поддержка через инфраструктурные бюджетные кредиты будет оказываться со сроком реализации до 2026 года", - подчеркнул Глеб Никитин.

На Съезде выдвинуты кандидаты по одномандатным избирательным округам. Так, Нижегородскую область на выборах в Государственную Думу представят: по одномандатному округу №129 – Анатолий Лесун, по одномандатному округу № 130 – Евгений Лебедев, по одномандатному округу №131 – Наталья Назарова, по одномандатному округу №132 – Вадим Булавинов, по одномандатному округу № 133 – Артем Кавинов.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин Единая Россия
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