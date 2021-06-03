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Политика

Проекты по благоустройству нижегородских городов и населенных пунктов нужно продолжать, - Глеб Никитин

19 июня 2021 19:15  [67] Политика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин 19 июня выступил перед участниками ХХ съезда партии. В своём выступлении, он, в частности, коснулся темы реализации в регионе программы "Формирование комфортной городской среды" передает ИА "Время-Н".

"Проекты по благоустройству наших городов и населенных пунктов нужно, безусловно, продолжать, более того — выйти на новый качественный уровень, в том числе с использованием инструментов народного бюджетирования — когда граждане сами выбирают объекты для благоустройства. Тема комфортной городской среды стала, наверное, главным триггером вовлеченности граждан в решение всех вопросов развития их территорий", — сказал он.

Губернатор добавил, что в 2019—2021 годах за проекты ФКГС уже проголосовали более 10 миллионов граждан, в том числе в Нижегородской области — более 677 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин выступил на XX Съезде "Единой России". В своем выступлении глава государства подчеркнул, что "партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво".

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Теги:
Благоустройство Глеб Никитин Нацпроект
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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