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Девочка утонула в Вачском районе

20 июня 2021 13:52  [59] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Девочка утонула в Вачском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в д. Гоянищево.

Согласно предоставленной информации, после получения тревожного сигнала на место выехали работники аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили труп девочки.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратурой Вачского района района организована проверка.

Как заявили в прокуратуре региона, по итогам проверки при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дети Прокуратура Утонувшие
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