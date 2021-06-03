Девочка утонула в Вачском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в д. Гоянищево.
Согласно предоставленной информации, после получения тревожного сигнала на место выехали работники аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили труп девочки.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Прокуратурой Вачского района района организована проверка.
Как заявили в прокуратуре региона, по итогам проверки при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.
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