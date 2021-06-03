Девочка утонула в Вачском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Девочка утонула в Вачском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России, ЧП произошло в д. Гоянищево.

Согласно предоставленной информации, после получения тревожного сигнала на место выехали работники аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили труп девочки.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратурой Вачского района района организована проверка.

Как заявили в прокуратуре региона, по итогам проверки при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что подросток утонул во время купания на первом озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде.