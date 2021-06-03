Суд заключил под стражу нижегородца, обвиняемого в убийстве студентки из США Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд заключил под стражу нижегородца, обвиняемого в убийстве студентки из США. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, 20 июня Городецким судом было рассмотрено

ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 34-летней женщины из США, учившейся в магистратуре ННГУ.

В итоге суд заключил его под стражу до 15 августа текущего года.

Напомним, что Кетрин Сироу нашли убитой 18 июня.

По версии следствия, после того, как девушка вышла из дома 15 июня, она села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в деревню Рекшино Борского района. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было.