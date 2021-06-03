Нижегородцы выбрали девять новых главных героев города в проекте "Имя Нижнего" Общество

Фото: предоставлено организатрами проекта

Жители Нижнего Новгорода выбрали девять имён новых главных героев приволжской столицы, которые войдут в праздничную программу 800-летия. На первом этапе проекта "Имя Нижнего" в голосовании приняли участие 15 202 человека, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, победителями голосования стали:

- кораблестроитель и создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев,

- первая в России женщина-врач Надежда Суслова,

- нижегородский архитектор Александр Харитонов,

- математик и один из создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский,

- актёр и народный артист СССР Евгений Евстигнеев,

- кардиохирург, доктор медицинских наук Борис Королёв,

- писатель и журналист, почётный академик Императорской Академии наук Владимир Короленко,

- писатель, собиратель фольклора и этнограф Владимир Даль,

- вратарь горьковского "Торпедо" и двукратный олимпийский чемпион Виктор Коноваленко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто принял участие в онлайн-голосовании. Он отметил, что благодаря проекту многие нижегородцы углубились в изучение истории региона.

"Свой вклад в развитие области внесли миллионы людей, но есть имена, с которыми напрямую ассоциируется Нижний Новгород во всём мире. Я очень рад, что юбилей стал не просто праздником, а еще и способом осмысления прошлого города. Выбранным героям мы посвятим дополнительный блок мероприятий в рамках 800-летия", - сообщил Глеб Никитин.

На втором этапе проекта организаторы раскроют вклад выбранных героев в историю города, страны и мира через специальные проекты.

В правительстве рассказали, что проект "Имя Нижнего" продолжится исследованием про современных "героев районов". Совместно с Нижегородской биографической энциклопедией организаторы расскажут о героях нашего времени, вносящих важный вклад в жизнь каждого из районов Нижнего Новгорода. Впоследствии по итогам этой работы будет поставлен спектакль о современных героях.

Напомним, проект "Имя Нижнего" организован к 800-летию Нижнего Новгорода "Центром 800", Минкультуры Нижегородской области и Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником.

Цель проекта – вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, ознакомить их со знаковыми историческими личностями, которые оставили значимый след в судьбе города, но чьи имена неизвестны в должной мере. С 13 мая по 20 июня жители голосовали за одного из 30 героев на сайте name.nizhny800.ru.

Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культуры, науки, образования, СМИ, бизнеса), чтобы сформировать список значимых людей не только для истории Нижнего, но и всей страны и даже мира. Такие исторические личности, как основатель города Юрий Всеволодович, Кузьма Минин, Валерий Чкалов, Иван Кулибин и Максим Горький были вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включены политические и религиозные деятели.