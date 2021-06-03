Вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Турцию возобновляются из нижегородского аэропорта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта "Стригино" Татьяна Яровая.

По словам собеседника агентства, в настоящее время запланировано выполнение рейса авиакомпании "Azur Air" 23 июня в 2:45 в Анталью.

"Далее расписание будет наполняться, исходя из запросов авиакомпаний", - заметила Татьяна Яровая.

Между тем собеседник агентства отметил, что пока преждевременно говорить об уменьшении количества рейсов в Турцию (ранее планировалось до 7 рейсов в неделю - прим. "НИА Нижний Новгород"), так как "ситуация развивается динамично и быстро меняется".

Вылеты будут совершаться исходя из запросов авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что авиарейсы в Турцию из российских городов стали возможными с 00:00 22 июня. Всего в списке Росавиации 32 города России, из которых можно будет вылетать в республику.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Туроператорам было не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня. Затем ограничения на полеты в Турцию были продлены до 21 июня.