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Общество

Память режиссера Алексея Балабанова планируется увековечить в Нижнем Новгороде

22 июня 2021 11:17  [105] Общество
Алексей Балабанов и исполнитель главной роли в фильме Брат Сергей Бодров

Алексей Балабанов и исполнитель главной роли в фильме Брат Сергей Бодров

Фото: с сайта вокруг.тв

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память режиссера, продюсера и сценариста Алексея Балабанова планируется увековечить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания комиссии по местному самоуправлению 21 июня 2021 года.

С инициативой по установке мемориальной доски вышли преподаватели, студенты и выпускники Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова, где учился Алексей Балабанов.

Памятную доску хотят установить на фасаде главного корпуса вуза.

До этого инициативу одобрил Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Напомним, установка символа памяти стала темой встречи делегации "Горький-Fest" с ректором НГЛУ Жанной Никоновой в июле 2020 года.

Напомним также, что в НГЛУ хранится личное дело студента иняза Алексея Балабанова. В досье - характеристика студента, студенческий билет, сочинение Алексея Балабанова, которое он написал на экзамене по литературе, поступая в 1976 году на переводческий факультет НГЛУ. Тема сочинения - "Обличение Грибоедовым московского барства" по поэме А.С.Грибоедова "Горе от ума".

(экзаменационный лист будущего режиссера, фото с сайта НГЛУ)

СПРАВКА:

Алексей Октябринович Балабанов родился в 1959 году в Свердловске, там же окончил среднюю школу. В 1976 году поступил на французское отделение переводческого факультета Горьковского педагогического института иностранных языков им. Добролюбова. В 1981 году он окончил вуз, получив квалификацию переводчика-референта со знанием английского и французского языков.

В 1981-1983 годах проходил службу офицером в Советской Армии, летал в страны Африки и Азии, воевал в Афганистане.

Алексей Балабанов снял 14 игровых фильмов, не считая любительских и документальных. Среди них "Брат" и "Брат 2", "Груз 200", "Жмурки", "Кочегар", "Мне не больно", "Я тоже хочу", "Про уродов и людей".

Умер режиссер от острой сердечной недостаточности 18 мая 2013 года в городе Сестрорецке, работая над очередным сценарием.

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Теги:
Городская дума Кинематограф Памятники
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