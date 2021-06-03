Предупреждение в связи с аномальной жарой объявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение в связи с аномальной жарой объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 22 по 26 июня по Нижегородской области и в Нижнем Новгород ожидается сильная жара. Столбики термометров будут достигать рекордных отметок +35-37°С.

В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.

Также возможно быстрое распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Напомним, что дожди прольют на Нижегородскую область только в выходные.