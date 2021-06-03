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Предупреждение в связи с аномальной жарой объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 22 по 26 июня по Нижегородской области и в Нижнем Новгород ожидается сильная жара. Столбики термометров будут достигать рекордных отметок +35-37°С.
В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.
Также возможно быстрое распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Напомним, что дожди прольют на Нижегородскую область только в выходные.
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