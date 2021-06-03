Работа уличного художника появилась на фасаде дома в квартале церкви Трех Святителей Культура и отдых

Фото: пресс-служба "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работа уличного художника из Москвы Алексея Луки появилась на фасаде дома в квартале церкви Трех Святителей (ул. Короленко, 38). Об этом сообщает АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды" ("АСИРИС").

Согласно информации, работа появилась в рамках проекта фестивалей "Место" и "Том Сойер Фест".

Отмечается, что художник создал композицию из различных материалов: фанеры, заборов, деревянной резьбы и обшивки, старых дверей и дверных ручек и других элементов. Новые и старые элементы гармонично сочетаются в одном арт-объекте, дополняя друг друга и создавая единое произведение. Некоторые элементы автор специально оставил необработанными: со временем они будут менять свой цвет.

"Мои работы – не ярко выраженные, они немного утопают в среде. За абстрактными геометрическими элементами кроется фигуративный образ, который достаточно сложно угадать и считать зрителю, если он не знаком с моим творчеством. Смысл работы зашифрован, где каждый элемент можно трактовать по-разному", – сказал Алексей Лука.

В квартале церкви Трех Святителей, где с 2018 года проходит "Том Сойер Фест", на фасадах домов размещены работы и других современных художников: Андрея Оленева, Артема Филатова, Елены Лисицы.