Около 70 световых инсталляций за 53 млн рублей украсят улицы Нижнего Новгорода к 800-летию

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Световой потолок на ул. Б.Покровской

Световой потолок на ул. Б.Покровской

Фото: сайт госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижний Новгород к 800-летию украсят огромные светящиеся конструкции: сферы, надписи и даже трамвай. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион на определение поставщика, который украсит световой иллюминацией территорию Нижнего Новгорода к празднованию 800-летнего юбилея.

Начальная цена контракта - 53 035 919 рублей. Победителя планируется определить уже 1 июля.

В документации указано, что поставщик должен будет оказать услуги в два этапа: на первом - в срок до 5 августа 2021 года привезти и установить в знаковых местах города светящиеся конструкции; на втором - обслуживать в течение 4 месяцев - до 1 декабря, а затем демонтировать - до 20 декабря текущего года. После этого все объекты будут храниться на складе муниципального заказчика, уточняется в закупке.

В рамках контракта для украшения Нижнего Новгорода будет закуплено 48 сфер диаметром от 60 см до 2 метров - они будут установлены на Чкаловской лестнице. Возле памятника Максиму Горькому в сквере на пл. Горького появится 9-метровая надпись "Человек - это звучит гордо!" и автограф автора размером 4,9х1,9 м. Кроме того, на территории сквера разместятся ещё несколько цитат нижегородского писателя.

Над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на пр. Ленина - деревья, а возле ФОКа "Юность" - самолёт.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. Новое освещение появится на Канавинском мосту, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, на фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского. Кроме того, подсветкой украсят памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина.

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Теги:
800-летие Аукцион
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