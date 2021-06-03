Труп мужчины извлекли из озера на Щелоковском хуторе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Труп мужчины извлекли из озера на Щелоковском хуторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде - в третьем озере на Щелоковском хуторе поступило в ведомство в 11:20 23 июня.

Водолазная группа извлекла труп 23-летнего мужчины. Известно, что он купался в необорудованном для купания месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.

Ранее сообщалось, что восемь человек утонули в Нижегородской области в период с 17 по 20 июня.