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Труп мужчины извлекли из озера на Щелоковском хуторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде - в третьем озере на Щелоковском хуторе поступило в ведомство в 11:20 23 июня.
Водолазная группа извлекла труп 23-летнего мужчины. Известно, что он купался в необорудованном для купания месте.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.
Ранее сообщалось, что восемь человек утонули в Нижегородской области в период с 17 по 20 июня.
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