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Восемь человек утонули в Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 17 июня в поселке Пионерский г.о.г. Бор из водоема извлекли тело 46-летнего мужчины. А в Первомайске погиб 65-летний мужчина.
18 июня в Кстовском районе было извлечено тело 65-летней женщины. 19 июня из пруда "Горячий" в Арзамасе в месте, не оборудованном для купания, водолазы извлекли тело мужчины.
В этот же день на воде в Приокском районе погиб 14-летний мальчик. В 17:48 поступило сообщение о происшествии на воде в акватории р.Ока в деревне Гоянищево Вачского района. Там утонула 13-летняя девочка.
20 июня в МЧС поступило сообщение о происшествии на воде в селе Большое Болдино. Из водоема без названия местными жителями было извлечено тело 29-летнего мужчины. Предварительно установили, что купание происходило в состоянии алкогольного опьянения.
Вечером воскресенья погибла 40-летняя женщина. Сейчас устанавливаются обстоятельства ее гибели.
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