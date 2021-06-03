Восемь человек утонули в Нижегородской области за минувшую неделю Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемь человек утонули в Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 17 июня в поселке Пионерский г.о.г. Бор из водоема извлекли тело 46-летнего мужчины. А в Первомайске погиб 65-летний мужчина.

18 июня в Кстовском районе было извлечено тело 65-летней женщины. 19 июня из пруда "Горячий" в Арзамасе в месте, не оборудованном для купания, водолазы извлекли тело мужчины.

В этот же день на воде в Приокском районе погиб 14-летний мальчик. В 17:48 поступило сообщение о происшествии на воде в акватории р.Ока в деревне Гоянищево Вачского района. Там утонула 13-летняя девочка.

20 июня в МЧС поступило сообщение о происшествии на воде в селе Большое Болдино. Из водоема без названия местными жителями было извлечено тело 29-летнего мужчины. Предварительно установили, что купание происходило в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером воскресенья погибла 40-летняя женщина. Сейчас устанавливаются обстоятельства ее гибели.