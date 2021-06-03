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Общество

"Сейчас детей госпитализируют чаще, чем в первую и вторую волны", - Давид Мелик-Гусейнов

23 июня 2021 11:35  [241] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Сейчас детей госпитализируют чаще, чем в первую и вторую волны пандемии коронавируса", - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Точную цифру я сейчас не скажу. Знаю, что за прошедшие выходные мы госпитализировали только в больницу №23 порядка 28 детей разных возрастов", - рассказал министр.

По его словам, среди них есть дети, госпитализированные с поражением легких, но процент поражения не такой высокий, как у взрослых.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что один ребенок находится в средне-тяжелом состоянии.

"У него отягощен анамнез - очень много хронических заболеваний и избыточный вес. Ребенку 17,5 лет. Пока риска для его здоровья мы не видим", - пояснил он.

В свою очередь главный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко рассказала, что случаи заболевания были также зарегистрированы в детском лагере.

"Один из лагерей, нарушив все инструкции, провел при заезде детей в лагерь массовую дискотеку в закрытом помещении столовой. После нее 3-4 ребенка в разных отрядах заболели, у них поднялась температура. Дискотека послужила толчком к распространению инфекции. Мы были вынуждены принять решение о прекращении этой смены. Все дети сейчас здоровы, заболевание прошло в легкой форме", - сказала она.

Работа этого лагеря была приостановлена.

Ранее сообщалось, что детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России осенью. Она будет рассчитана на детей в возрасте 15-17 лет.

Сейчас также разрабатывается интраназальная вакцина от коронавируса для закапывания в нос. Вакцина будет ориентироваться на детей от 8 до 12 лет. 

Для детей будет предусмотрена меньшая доза препарата.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Коронавирус
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