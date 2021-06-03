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Общество

Более 100 школьников в Нижнем Новгороде получили высший балл на ЕГЭ

23 июня 2021 11:28  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде, по предварительным данным, 106 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, химии и русскому языку. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Согласно информации, предоставленной ведомством, максимальное количество баллов выпускники 2021 года набрали: по химии - 6 человек (2020 году - 3), по литературе - 39 человек (2020 году - 28), по русскому языку - 61 человек (2020 году - 71).

В депобре рассказали, что практически по всем предметам экзамены уже прошли. Так, ЕГЭ по русскому языку сдали 5 956 выпускников Нижнего Новгорода, по математике – 3 509 человек, по литературе - 503 человека, по химии - 580 человек, по географии - 129 человек.

Кроме того, 24 и 25 июня пройдут госэкзамены по информатике и ИКТ. А затем в резервные дни - 28-29 июня и 2 июля - будут экзаменоваться выпускники, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на ЕГЭ в основной период.

Ранее сообщалось, что два нижегородских выпускника удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок. Их результаты будут аннулированы, а к пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года.

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Теги:
ЕГЭ Образование
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