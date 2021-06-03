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Общество

Порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно

23 июня 2021 12:10  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Повторное заражение у нас есть, мы регистрируем примерно 4%. Они болели в первую и вторую волну, и теперь заболевают снова. Речь идет о тех нижегородцах, которые находятся в зоне повышенного инфекционного риска. Это работники транспортной сферы, промышленных предприятий и системы образования", - сказал он.

Министр отметил, что официальная статистика заболевших после вакцинации в регионе не ведется.

"Есть только наблюдения за тем, как пациенты переносят вакцинацию. Побочные явления есть после всех вакцин без исключения, но тяжелые - редко. Мы видели три таких случая, когда люди болели новой коронавирусной инфекцией с тяжелой симптоматикой. У них было большое поражение легких в пределах 50% и температура", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Глава минздрава добавил, что летальных исходов после вакцинации не зарегистрировано. 

"У тех, кто вакцинировался, прямой клинической связи, что смерть наступила от этого, мы не обнаружили. Что касается эпизода в Сарове, мы запросили всю информацию, наши специалисты ее подробно изучают. Я пока бы не спешил с заявлениями, что у привитой пациентки в Сарове летальный исход был связан именно с тем, что она привилась от коронавируса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница Сарова прошла вакцинацию в январе, но у нее не выработались антитела. Спустя четыре месяца она заразилась коронавирусом и скончалась.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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