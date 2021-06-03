Привитая жительница Сарова умерла от коронавируса

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Привитая от коронавируса жительница Сарова скончалась от этой болезни. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ирина Игнатьева в эфире радио "Говорит Саров".
По ее словам, в городе прививку от COVID-19 сделали 11,5 тысяч жителей. Из них впоследствии заболели пятеро, один пациент скончался.
Ирина Игнатьева рассказала, что женщина прошла вакцинацию в январе, но у нее не выработались антитела. Спустя четыре месяца она заразилась коронавирусом и умерла.
"У нас есть до 1% в популяции людей, у которых совсем не вырабатывается иммунный ответ. В данном случае это именно оно. Пациент себя антителами не защитил. Есть целый ряд заболеваний - ВИЧ, системные заболевания крови, - при которых может слабо или вообще не вырабатываться иммунный ответ. Людям с такими заболеваниями даже вакцинация не помогает. Даже если они переболели, заболевают повторно", - сказала медик.
Она порекомендовала жителям со слабым здоровьем после вакцинации обязательно пройти тест на антитела. Если они не выработались, особо тщательно соблюдать меры профилактики, пока в регионе не сформируется коллективный иммунитет.
Ранее сообщалось, что британский, индийский и южно-африканский штаммы коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области. Министерство здравоохранения заявляло о подъеме уровня заболеваемости на территории региона.
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