Привитая жительница Сарова умерла от коронавируса Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Привитая от коронавируса жительница Сарова скончалась от этой болезни. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ирина Игнатьева в эфире радио "Говорит Саров".

По ее словам, в городе прививку от COVID-19 сделали 11,5 тысяч жителей. Из них впоследствии заболели пятеро, один пациент скончался.

Ирина Игнатьева рассказала, что женщина прошла вакцинацию в январе, но у нее не выработались антитела. Спустя четыре месяца она заразилась коронавирусом и умерла.

"У нас есть до 1% в популяции людей, у которых совсем не вырабатывается иммунный ответ. В данном случае это именно оно. Пациент себя антителами не защитил. Есть целый ряд заболеваний - ВИЧ, системные заболевания крови, - при которых может слабо или вообще не вырабатываться иммунный ответ. Людям с такими заболеваниями даже вакцинация не помогает. Даже если они переболели, заболевают повторно", - сказала медик.

Она порекомендовала жителям со слабым здоровьем после вакцинации обязательно пройти тест на антитела. Если они не выработались, особо тщательно соблюдать меры профилактики, пока в регионе не сформируется коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что британский, индийский и южно-африканский штаммы коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области. Министерство здравоохранения заявляло о подъеме уровня заболеваемости на территории региона.