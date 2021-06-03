"Поезд здоровья" на базе Ройкинской врачебной амбулатории начнет работу в июле Общество

"Поезд здоровья" на базе Ройкинской врачебной амбулатории начнет работу в июле. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Ранее в социальных сетях появился ролик о массовой вакцинации жителей деревни Ройка Кстовского района в выездном пункте, который был организован по их просьбе. В видео жители обратили внимание на то, что в их населенном пункте нет медицинского пункта и аптеки.



Главный врач Кстовской центральной районной больницы, победитель предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Цопов отметил, что проблема ему известна.

В мае этого года он уже встречался с жителями Ройки и депутатами. Сейчас вместе с администрацией и депутатским корпусом ведется работа над решением этого вопроса.



"По обращению жителей в июле начнет работу "Поезд здоровья" на базе Ройкинской врачебной амбулатории. Также в этот период планируется выездное совещание в деревню Ройка представителей районной администрации, Кстовской ЦРБ и депутатов по вопросам организации первичной медицинской помощи в населенном пункте. Думаю, совместными усилиями мы найдем варианты, чтобы решить эту проблему, и жители Ройки смогли получать квалифицированную помощь в шаговой доступности", - сказал главврач.



Как сообщили в администрации Ройкинского сельсовета, фельдшерско-акушерский пункт в деревне есть, но там не хватает специалистов. Перед выездным совещанием состоится встреча с руководством Центральной районной больницы, на которой будут предложены возможные варианты организации медицинской помощи в Ройке.



В настоящее время жители получают медицинскую помощь в Ройкинской врачебной амбулатории в поселке Селекционная станция, которая находится в 4,7 км от Ройки.



На территории деревни ведется масштабное коттеджное строительство, и население увеличивается, большинство новоселов не прикрепляются к местной врачебной амбулатории. На данный момент для медобслуживания в амбулатории прикреплено 138 взрослых и 33 ребенка.