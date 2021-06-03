Программа диспансеризации для переболевших COVID-19 началась в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Программа диспансеризации для переболевших COVID-19 началась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Мы ее уже начали, не дожидаясь 1 июля. Пока в тестовом режиме. Такая работа ведется во многих поликлиниках", - сказал он.

Напомним, программу углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 утвердили в России на прошлой неделе. Она начнет действовать по всей стране с 1 июля.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. В рамках первого россияне смогут пройти следующие исследования: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурации), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию и рентген грудной клетки, анализ на определение концентрации D-димера в крови и прием терапевта.

По результатам этих исследований врачи определят риски развития хронических заболеваний.

Если результат выявит какие-либо проблемы, для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае обнаружения проблем, пациентам будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.