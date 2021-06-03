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Общество

Программу углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 утвердили в России

18 июня 2021 16:59  [78] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Программу углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 утвердили в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Она начнет действовать по всей стране с 1 июля. 

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме - им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг. 

Отмечается, что углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном коронавирусе.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. В рамках первого россияне смогут пройти семь исследований. Речь идет об общем и биохимическом анализах крови, измерении насыщения крови кислородом (сатурации), тесте с шестиминутной ходьбой, спирометрии и рентгене грудной клетки, а также приеме терапевта. Для россиян, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам этих исследований врачи определят риски развития хронических заболеваний.

Если результат выявит какие-либо проблемы, для уточнения диагноза пациента направят на второй этап. Он будет включать три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае обнаружения проблем, пациентам будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на сайтах региональных органов здравоохранения, а также на едином портале госуслуг.

Напомним, недавно министр здравоохранения Нижегородской области сообщил о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъём будет более интенсивным, чем год назад. Но пика второй волны можем не достигнуть, сообщил Мелик-Гусейнов. Тем не менее, глава минздрава призвал нижегородцев перейти по возможности на удалённую работу.

Ранее он рассказал, что в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском. А также предупредил об опасности индийского штамма вируса "Дельта".

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус
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